Musicon-byggeri er tak for hjælpen

Roskilde - 15. marts 2018 kl. 15:10 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økonomiudvalget anbefaler til byrådet, at kommunen går sammen med Roskilde Festival om at opføre et hus, hvor Aaben Dans og Råstof Roskilde får nye rammer i en kompleks, der også kommer til at rumme festivalens administration.

Men projektet, som for kommunens del løber op i 25 millioner kroner, får hverken støtte fra V, DF eller K.

- Vi har ingen som helst problemer med, at Roskilde Festival flytter sin administration. Det skal man bare gøre. Men for kommunens del er det 25 millioner kroner, vi bruger på faciliteter til Råstof Roskilde og Aaben Dans, og det er mange penge, når vi står i den økonomiske situation, som vi gør, og jeg er ikke sikker på, at dette projekt er nødvendigt for at realisere det grundsalg, som vi har besluttet på Musicon. Hvis vi skal kunne sige ja, kræver det, at der er en klar sammenhæng mellem de to ting, og jeg er ikke overbevist om, at den sammenhæng findes, siger Bent Jørgensen (V).

Flertallet ser anderledes på det:

- I hele virkeliggørelsen af tankerne om Musicon har vi ladet nogle midlertidige aktører være med til at gøre Musicon attraktivt. Det har ført til, at vi har kunnet sælge grunde derude for et trecifret millionbeløb. Det ville være skønne spildte kræfter, hvis vi havde brugt en masse tid og penge på at udvikle en ny, kreativ bydel, og vi så fik dollartegn i øjnene og mistede al sjæl over natten, så snart vi begyndte at kunne sælge grunde. Jeg synes, det er okay at give lidt tilbage og sige tak for hjælpen, siger Joy Mogensen.

