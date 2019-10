Se billedserie Musicon har en fortid som betonvarefabrikken Unicon, og dele af de gamle bygninger er blevet genbrugt i arkitekturen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Musicon blev vist frem som testlaboratorium Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musicon blev vist frem som testlaboratorium

Roskilde - 30. oktober 2019 kl. 19:47 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rundvisninger på Musicon er ikke et særsyn, men tirsdagens rundtur skilte sig alligevel ud fra mængden. I stedet for at fokusere på det, der allerede er til stede eller er på vej i den kreative bydel i Roskilde, handlede rundturen om de materialer, der bliver brugt til at bygge med og ikke mindst, hvad man efterfølgende gør med affaldet og overskudsjorden.

Læs også: Kæmpe projekt skal forvandle byggeaffald til nye ressourcer

Ifølge Danmarks Statistik tegnede bygge- og anlægssektoren sig for 4,5 millioner tons byggeaffald og 8,3 millioner tons overskudsjord i 2017, svarende til over en tredjedel af det affald, der produceres herhjemme. Men frem for at acceptere tingenes tilstand er byer i seks europæiske lande gået sammen i projektet City Loops for at finde måder at genanvende materialerne og nedbringe mængden af byggeaffald og overskudsjord.

Speciel rolle Roskilde Kommune og Høje-Taastrup Kommune er de danske deltagere i projektet, og Musicon er udpeget til at spille en speciel rolle. Bydelen skal nemlig fungere som testlaboratorium, hvor forskellige metoder kan afprøves og udvikles. Det var grunden til, at en gruppe på over 50 repræsentanter fra City Loops-projektet i går blev vist rundt på Musicon.

- Projektet startede officielt den 1. oktober, men i går var det første møde mellem partnerne, siger Klaus Kellermann, bygherrerådgiver og bæredygtighedsarkitekt i Roskilde Kommune.

Om City Loops City Loops har deltagelse af følgende byer: Apeldoorn (Holland), Bodø (Norge), Mikkeli (Finland), Porto (Portugal), Sevilla (Spanien) samt Høje-Taastrup og Roskilde kommuner.

Projektet skal løbe over fire år og har fået 75 mio. kr. af EUs Horizon 2020-midler, hvoraf de danske partnere modtager 11,5 mio. kr.

Udover de to kommuner er Region Hovedstaden, RUC, Gate 21 og Bygherreforeningen med i projektet fra dansk side.

Idéen til City Loops er opstået i Danmark og har derefter inspireret flere byer i Europa.

Byggeaffald udgør den største affaldsfraktion i Europa med 25-30 procent af den samlede affaldsmængde. Et oplagt valg Musicon blev valgt, fordi der allerede foregår en masse byggeaktivitet i bydelen, men også fordi kommunen i forvejen kører et projekt om genanvendelse af knust beton, der passede perfekt til City Loops.

- Indtil nu har arbejdet på dette område mest foregået på forskningsplan og ikke så meget i praksis. Vi prøver at se på, hvordan det kan fungere i praksis under almindelige markedsvilkår og håber, vi kan gøre det forsimplet og let tilgængeligt for alle, siger Klaus Kellermann og nævner som eksempel, at et udbud om en ny p-plads på Musicon indeholder et krav om genanvendelse af knust beton.

Flere gevinster De foreløbige erfaringer viser, at genanvendelse skal tænkes ind i udbudsmaterialet fra allerførste færd. Det gælder også flytningen af overskudsjord.

- Vi flytter ufattelige mængder jord i dag, men vi kan reducere mængden, hvis vi tænker det langt tidligere ind i processen, for eksempel ved at bygge højere eller ændre på funderingsforholdene. Vi har allerede afprøvet det på Musicon og kan se, at det ikke kun er en økonomisk fordel for kommunen, men også giver en miljømæssig gevinst, fordi der skal køres mindre, siger Klaus Kellermann.

Genbruger bygninger Et andet aspekt af rundvisningen på Musicon var at vise gæsterne, hvordan byggerier som Ragnarock og Roskilde Festival Højskole har genanvendt nogle af de oprindelige bygninger i bydelen i stedet for at rive dem ned.

- Så på den måde bliver de eksisterende elementer en del af fortællingen om området. Alternativt kan man bruge byggeaffaldet på stedet, for eksempel ved at bruge vægelementer som kørebaner, siger Klaus Kellermann.

relaterede links

relaterede artikler

Musicon bliver laboratorium for genanvendelse af dansk beton 29. januar 2019 kl. 14:02