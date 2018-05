Museumsinspektør Rasmus Rosenørn fra Ragnarock er aktuel med bogen »Beatlemania«. Foto: Privatfoto

Museumsinspektør udgiver bog om The Beatles og ungdomskulturen

Roskilde - 21. maj 2018 kl. 09:38 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det er flere årtier siden, The Beatles erobrede verden i starten af 1960'erne, ringer der stadig en klokke hos de fleste, når de hører sange som »She Loves You«, »Can't Buy Me Love« og »Twist And Shout«. På det tidspunkt tog ungdomskulturen for alvor fart, hvor unge brød med normer og gjorde op med autoriteter. Et stærkt symbol på dette var de fire unge knægte fra Liverpool - The Beatles.

Netop det har Rasmus Rosenørn, som er museuminspektør på Ragnarock i Roskilde, udgivet en bog om, med titlen »Beatlemania«.

- Bogen handler om, hvor stor en betydning, musikken har haft for ungdomskulturen i 1960'erne, hvor jeg tager udgangspunkt i The Beatles. Beatles accelererer en udvikling hos de unge, som er allerede i gang. Man skal bestemt ikke undervurdere deres betydning. The Beatles var et af 1960'ernes stærkeste symbol på at gøre modstand med autoriteter og i højere grad kunne præge sin egen identitet, hvor unge havde mulighed for at udtrykke sig, som de vil. Selvom de var en gruppe, så havde hvert Beatles medlem også deres eget brand, siger Rasmus Rosenørn og fortsætter:

- Men samtidig var de også et udtryk for fællesskabet, hvor der skulle være plads til alle, siger Rasmus Rosenørn.

Navnet på bogen er et fænomen, som opstod i 1963, hvor The Beatles for alvor slog igennem.

- Beatlemania beskriver, hvor store The Beatles var, og hvor meget indflydelse de havde på ungdomskulturen. De var overalt i medierne, der var skrigende teenagepiger, hvor end de gik. De var på samtlige hitlister. Da Beatles spillede deres koncert i Danmark (i 1964, red.), der kulminerede Beatlemania på verdensplan som et ungdomskulturelt fænomen, siger han.

Der er lancering på »Beatlemania« torsdag den 24. maj klokken 19 på Ragnarock, hvor Beatles-ekspert Per Wium vil være vært for en samtale mellem Rasmus Rosenørn og den dansk-amerikansk sanger Tamra Rosanes. Bogen udkom den 17. maj og koster 100 kroner.

