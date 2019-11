Se billedserie Vikingeskibsmuseets direktør Tinna Damgård-Sørensen var vært for udgivelsen af "Jul i Roskilde" og lagde ikke skjul på, at hendes juleønske er et nyt museum. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Museumsdirektørens hede juleønske: Et nyt vikingeskibsmuseum

Roskilde - 22. november 2019
Af Lars Ahn Pedersen

Rammerne kunne næsten ikke have været meget smukkere, da udgivelsen af den 93. årgang af magasinet »Jul i Roskilde« blev markeret torsdag. Det foregik mellem vikingeskibene i Vikingeskibshallen med fjorden henlagt i tusmørke som malerisk baggrund, da årets erhvervsprofil er Vikingeskibsmuseet.

Arrangementet betød, at museet i år har ventet med at sætte den afspærring op, der skal beskytte facaden ud mod fjorden i tilfælde af højvande og stormflod, og museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen erklærede sig i sin tale lettet over, at der heller ikke har været brug for den endnu.

Men dermed berørte Tinna Damgård-Sørensen også det emne, som alle havde i tankerne, nemlig Vikingeskibshallens fremtid.

Museumsdirektøren gik selv skridtet videre, da hun nævnte, at julen forbindes med ønsker og mirakler. I dette tilfælde er miraklet fundet af de fem Skuldelev-skibe, og at det lykkedes at få dem taget op, uden at de gik i stykker.

- Men vi har også et hedt ønske om en ny hal, sagde Tinna Damgård-Sørensen og kom igen ind på, hvorfor Vikingeskibsmuseet er kommet frem til, at den bedste løsning vil være at bygge et nyt museum frem for at bevare Vikingeskibshallen.

- Skibene skal ud af bygningen, og de skal løftes 2,7 meter, og det kan ikke lade sig gøre i den nuværende hal. Det vil være fint, hvis dele af den kan bevares og indgå i et nyt museum. Vi ønsker ikke et internationalt prestigeprojekt, som kunne stå hvor som helst. Vi skal have et museum, der passer til det nuværende åbne miljø her i området, sagde hun.

Et nyt vikingeskibsmuseum bliver dog en bekostelig affære, så Tinna Damgård-Sørensen erkender, at det kræver endnu et mirakel at finde midler til projektet.

- Det er teknisk muligt at bevare Vikingeskibshallen, så man kan selvfølgelig spørge, hvorfor vi ikke bare flytter skibene ud og lader bygningen stå? Men det vil ikke være forsvarligt at lade en så stor bygning stå, samtidig med at vi bygger et nyt museum, og det vil pålægge en fremtidig ledelse en ekstra udgift, som ikke vil være retfærdig. Vi har allerede brugt 26 millioner kroner på at vedligeholde Vikingeskibshallen, sagde hun.

»Jul i Roskilde« udnævner en ny erhvervsprofil hvert år, så der kan godt gå en rum tid, før æren tilfalder Vikingeskibsmuseet igen. Men hvis det sker, har Tinna Damgård-Sørensen et ønske.

- Jeg drømmer om, at vi kan stå i en ny bygning om få år, sagde hun.