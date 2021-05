Museumsdirektør siger op lige før stor flytning

Birgitte Kirkhoff Eriksen tiltrådte som direktør for Museet for Samtidskunst i Roskilde i 2014 og har arbejdet for at nå ud til et større publikum. Nu stopper hun, mens museet skal til at flytte og ændre strategi til at være et museum, der udstiller kunst ude i byen i stedet for i faste rammer. Foto: Kenn Thomsen

