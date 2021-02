ROMUs direktør Morten Thomsen Højsgaard forudsagde allerede i januar, at museerne nok først ville få lov at åbne efter påske. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Museumsdirektør ærgrer sig over at have fået ret

Roskilde - 25. februar 2021 kl. 18:12 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Morten Thomsen Højsgaard fik ret, men han ville ønske, at det ikke var tilfældet. Da nedlukningen i januar blev forlænget til den 7. februar, forudsagde direktøren for museumsorganisationen ROMU, at det nok først ville blive på den anden side af påsken, at de 10 besøgssteder, der blandt andet tæller Roskilde Museum, Ragnarock, Lejre Museum og Frederikssund Museum, Færgegården, kunne åbne for gæster igen.

