Museumschefen: Sæt pris på alt det, der kommer igen

Chefen for Roskilde Museum Morten Thomsen Højsgaard savner liv på de ti besøgssteder og glæder sig til de lysere tider, når gæsterne kommer igen efter den nye corona-nedlukning.

- Vi holder vejret, ændrer arbejdsformer og udskyder åbninger og arrangementer frem til påske. Men krisen har også fremkaldt taknemlighed over det, som var - og forventning om alt det, der vender tilbage.

- Ofte er det først, når man mister noget, at man for alvor opdager, hvad man havde. Så opstår savnet, ærgrelsen, ensomheden, men også taknemligheden over alt det, der var engang, forklarer han.