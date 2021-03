Morten Thomsen Højsgaard (tv.) er særdeles tilfres med, at Roskilde Museum nu også skal arbejde for at sikre domkirkens status som UNESCO-monument. Til højre ses Poul Bache, formand for fonden, som skal skabe et nyt besøgscenter for domkirken.

Museumschef aldrig i tvivl om: Samarbejdet med domkirken

Da chefen for Roskildes Museums-koncern Morten Thomsen Højsgaard for kort tid siden blev spurgt om at indgå i et nærmere samarbejde for at sikre Domkirkens status som UNESCO-monument og få skabt et nødvendigt besøgscenter var han ikke et øjeblik i tvivl.