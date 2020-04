Romu udbyder forpagtningen af caféerne på Roskilde Museum (billedet) og Ragnarock, efter at den hidtidige forpagter Freunde har valgt at stoppe fra udgangen af september. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Museum søger ny forpagter til caféer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Museum søger ny forpagter til caféer

Roskilde - 20. april 2020 kl. 10:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For lidt over en måned opsagde Freunde forpagtningen af de to caféer på Roskilde Museum og Ragnarock med virkning fra udgangen af september. Det betyder, at museumsorganisationen Romu, der står bag de to museer, skal finde en ny forpagter, der kan tage over fra den 1. oktober.

I søgningen efter en ny forpagter lægger kommerciel chef Anette Gade Kristensen fra Romu især vægt på et tæt samarbejde mellem museum og café.

- Man skal have en interesse for at gå ind i det særlige setup, der er ved at være en café på en kulturinstitution. Det kommer med en række fordele, men der følger også nogle krav om at spille med på det, vi er. Derfor skal det være nogen, der har en stor lyst til at indgå i et tæt samarbejde med museet, siger Anette Gade Kristensen, som gerne ser, at lokale aktører byder ind på opgaven, men er åben for alle interesserede.

Forpagtningerne udbydes samlet eller hver for sig, til overtagelse 1. oktober eller efter aftale. Der er mulighed for at byde ind på forpagtningerne frem til fredag den 15. maj. Det samlede udbudsmateriale findes på hjemmesiden romu.dk

relaterede artikler

Uenige om overenskomst: Café Freunde lukker på Roskildes museer 12. marts 2020 kl. 08:17