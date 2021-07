Skolernes sommerferie har gjort, at Vikingeskibsmuseet er begyndt at få lidt flere gæster igen. Hovedparten er dog fortsat danske familier. Foto: Lars Ahn Pedersen

Museum skal vænne sig til at have danske gæster

Roskilde - 07. juli 2021 kl. 16:26 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Efter et par hårde måneder er gæsterne begyndt at vende tilbage til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, ikke mindst takket være skolernes sommerferie. I sidste måned kunne museets direktør Tinna Damgård-Sørensen fortælle, at gæsterne stort set var udeblevet siden genåbningen den 21. april, og at man havde mistet 92 procent af sine gæster i forhold til et normalt år.

Men nu er det sommerferie, og så er der igen begyndt at være liv på Museumsøen og kø foran billetlugerne.

- Vi glæder os over, at der kommer gæster igen. Vi er her jo for at vise museet frem, siger presseansvarlig på Vikingeskibsmuseet, Rikke Johansen.

Corona-nedlukningen og rejserestriktionerne har ramt Vikingeskibsmuseet ekstra hårdt, fordi størstedelen af gæsterne plejer at være udenlandske turister. De glimrer fortsat ved deres fravær, selv om der er dukket enkelte op.

- Mandag var første gang i lang tid, hvor jeg talte engelsk til en turist, siger Tom Jersø, som i denne uge er på Museumsøen for at fortælle om vikingernes våben og kampteknikker.

Størstedelen af gæsterne er dog danske besøgende, og det har Vikingeskibsmuseet lige skullet vænne sig til.

- Vi kan se, at danskerne har et andet besøgsmønster end de udenlandske gæster. Danske gæster tager typisk ud for at opleve en ting om dagen, mens udlændingene besøger flere steder i løbet af en dag, så de står her allerede, når vi åbner, mens danskerne først kommer senere på dagen. Så vi har været nødt til at justere vores rundvisninger og vores program efter det, siger Rikke Johansen.

Gæster skal fortsat vise gyldigt coronapas ved indgangene til Vikingeskibsmuseet, og sejladserne må ikke foregå med sejl, da de ellers vil falde ind under kategorien for ekstremsport, hvor der gælder endnu strengere regler for, hvor mange der må være ombord.

