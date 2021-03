Museum ser frem til at åbne sin butik

Vikingeskibsmuseet i Roskilde må fortsat vente med at åbne for gæster i Vikingeskibshallen og på Museumsøen, men der er dog en enkelt undtagelse.

Fra mandag den 8. marts kan museet igen byde indenfor i Museumsbutikken, da myndighederne har sagt god for, at museer kan holde åbent i deres butikker, hvis de kan adskilles fra udstillingerne. Det betyder, at blandt andre Louisiana allerede i denne uge åbnede for sin butik, mens Roskilde Museum også er ved at undersøge sine muligheder.