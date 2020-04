Museumskoncernen Romu er i gang med at indsamle fortællinger og genstande om coronakrisen, som den opleves i Roskilde, Lejre og Frederikssund. For eksempel er det blevet hverdagskost med vagter foran sygehuset i Roskilde. Foto: Kim Rasmussen

Museum ønsker din corona-fortælling

Vi lever i historiske tider, og derfor går museumskoncernen Romu nu i gang med at indsamler fortællinger og genstande om livet under corona-krisen i Roskilde, Lejre og Frederikssund.

- Corona-krisen er verdensomspændende og vil få en plads i fremtidens historiebøger. Det er vigtigt for os som museum at dokumentere den udvikling, som foregår lige nu og her lokalt, og som den udspiller sig i folks hverdagsliv. Vi håber, at mange vil være med til at bidrage til at sikre den lokale fortælling i den store fortælling, siger leder af Kulturarvsafdelingen Mette Høj, der står bag indsamlingen.