Sankt Laurentius på Stændertorvet i Roskilde har holdt lukket de seneste år, men åbner igen grundlovsdag. Foto: Romu

Museum klar til at åbne historisk kirketårn igen

Roskilde - 18. maj 2021 kl. 05:31 Kontakt redaktionen

Det er efterhånden ved at være et par år siden, der sidst har været åbent i Sankt Laurentius, kirketårnet og kirkeruinen på, under og over Stændertorvet i Roskilde. Museumsorganisationen Romu har brugt tiden på at få stedets historie fortalt på ny, og grundlovsdag, lørdag den 5. juni, er tiden kommet til at slå dørene op for besøgende igen.

Derfor kan gæster snart gå på oplevelse under jorden i den skjulte kirkeruin og dykke ned i stedets første 500 år, der fortæller om kirken fra den tidlige middelalder. Og de kan tage en tur op ad de snoede trapper i det gamle kirketårn og få indblik i stedets næste 500 år. Tårnet har, efter kirkens nedrivning under reformationen, været både fængsel og rådhustårn. Samtidig er det det eneste sted, som er åbent for offentligheden, hvor man kan komme op og kigge ud over byen.

- Vi har ønsket både at formidle historien om den unikke kirkeruin og historien om tårnet. Begge steder er særlige på hver deres måde. Det unikke er, at du på ét og samme sted kan opleve hele 1000 års historie. Derfor har det været vigtigt for os, at begge fortællinger er med i den nye formidling, siger Mette Høj, museumsinspektør og samlingsansvarlig på Romu i en pressemeddelelse.

Dørene åbner lørdag den 5. juni klokken 11, og derefter kan Sankt Laurentius opleves hele sommeren fra tirsdag til søndag klokken 11-15.

Billetprisen er 40 kroner for voksne, mens der er gratis adgang for børn og unge under 18 år.

Fra 1. september har Sankt Laurentius åbent alle lørdage, søndage og helligdage.