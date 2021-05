Museum gravede hul i Kino med minigraver

- På et areal på to gange to meter fik vi lov at grave, så vi kørte simpelthen en minigraver ind i biografen for at lave arkæologiske undersøgelser. Vi fandt det, vi havde forventet, nogle levn fra ældre bygninger fra middelalderen. Biografen lå jo inden for byporten, så det var ikke så overraskende. Og ellers har vi hentet genstande fra biografen, som vi vurderer, at fremtidige generationer vil kunne se en værdi i at bevare, fx de store bogstaver fra facaden, siger Jesper Langkilde.