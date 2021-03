Når Roskilde Museum genåbner den 21. april, bliver det med sidste års særudstilling »Grethe - en våbenmodtagelse«, der i den grad blev ramt af nedlukningerne. Foto: ROMU

Museum giver uheldsramt særudstilling en ny chance

Roskilde - 25. marts 2021 kl. 15:43

Roskilde Museums særudstilling »Grethe - en våbenmodtagelse« har i den grad været plaget af corona. Den skulle oprindelig være vist fra den 27. marts 2020, men blev først åbnet den 1. september og skulle være pillet ned igen ved årsskiftet.

I stedet blev den igen ramt af nedlukning, så nu har Roskilde Museums besluttet at forlænge udstillingen til den 1. august, og dermed er det den, som publikum kan opleve, når de får lov at vende tilbage onsdag den 21. april.

- Selvom dørene har været lukket, har udstillingen jo været her hele tiden. Vi glæder os vildt meget til at dele den igen, og vi er så glade for, at vi at vi kan forlænge den, så dem, der ikke nåede forbi, også har mulighed for at se den. Eller man kan komme og se den igen - den appellerer virkelig til et genbesøg, fordi den er så rørende, siger museumsinspektør på Roskilde Museum, Dorthe Godsk Larsen, i en pressemeddelelse.

»Grethe - en våbenmodtagelse« er skabt af den svenske kunstner Anna Kristensen, som opruller historien om sin fars rolle i modstandsbevægelsen.

Han var en del af Borup-holdet, og undervejs har hun fået kontakt til en række efterkommere af gruppens øvrige medlemmer. Flere af dem har aldrig før kendt til det modstandsarbejde, deres fædre deltog i under krigen.

Museumsorganisationen ROMU, som Roskilde Museum er en del af, forventer også, at den 21. april bliver dagen, hvor det endelig bliver muligt for Ragnarock at vise den ny særudstilling »Smattens Magi - 50 års aftryk af Roskilde Festival«, der var planlagt til at åbne den 5. februar.

- Vi har arbejdet på den her udstilling i mere end et år og ventet i månedsvis på at kunne åbne den. Nu ser det endelig ud til, at vi får lov. Vi glæder os til at »vælte hegnet« og lade publikum komme ind og opleve en udstilling, som vi er meget stolte af, siger projektchef Sebastian Gyrst-Longsig Christensen.

Også Lützhøft Købmandsgård i Ringstedgade 6-8 i Roskilde forbereder sig på gæster. Her kan man kigge ind fra torsdag den 22. april. Åbningstiderne hedder her torsdag-fredag klokken 11-17 og lørdag klokken 10-14.

