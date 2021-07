Vikingeskibsmuseets marinarkæologer har fundet en pælespærring, der går tværs over Guldborgsund lige nord for Kong Frederik den IX?s Bro. Foto: Andreas K. Bloch

Museum går i dybden med undersøisk forsvarsværk

Senest har museets marinarkæologer gennemført en række forundersøgelser af området omkring Kong Frederik den IX's bro, der går over Guldborgsund og forbinder Lolland med Falster ved Nykøbing Falster, inden broen i den kommende tid skal udvides med et ekstra jernbanespor.

Her har de set nærmere på en række pæle, en såkaldt pælespærring, der i fortiden blev anlagt for at forhindre uvelkomne fremmede i at sejle ind og sprede død og ødelæggelse.

Allerede på det første dyk fandt Vikingeskibsmuseets marinarkæologer en mængde tætstillede pæle, og det stod hurtig klart, at sejlspærringen er godt bevaret og af en uventet stor dimension, med en bredde på måske over 30 meter på østsiden af sejlrenden.

Marinarkæologernes arbejde har afsløret, at pælespærringen også er bevaret på vestsiden af sejlrenden. Der er endda rester af pæle i den nuværende, gravede sejlrende. Det betyder, at det nu er slået fast, at pælespærringen gik hele vejen, tværs over Guldborgsund og effektivt har forhindret skibe i at sejle forbi her, skriver Vikingeskibsmuseet i en pressemeddelelse.