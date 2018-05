Vikingeskibsmuseets chef for Maritime håndværk og rekonstruktion, Søren Nielsen (midten), viste de franske gæster rundt. Til venstre ses maratonløberen Lionel Rivoire, og til højre står Christian Sébire, direktør for vikingecentret Ornavik i Normadiet.

Museum fik besøg af franske maratonvikinger

Til daglig arbejder de med at formidle livet og hverdagen for de vikinger, der for mere end 1000 år siden slog sig ned i Normandiet sammen med vikingekongen Rollo. Han skulle have været så høj, at han ikke kunne sidde på en hest, men måtte gå til fods, så derfor har Lionel Rivoire valgt at tilbagelægge en del af ruten i løb, når gruppen fra Ornavik drager i Rollos fodspor fra den formodede fødeby Ålesund i Norge til byen Eu i Normadiet.