Vikingeskibsmuseet afsluttede i sensommeren de marinarkæologiske undersøgelser i Femern Bælt, hvor arkæologerne fandt resterne af orlogsskibet Delmenhorst, der gik ned under Slaget i Femern Bælt i 1644. I marts 2021 åbner museet særudstillingen »I Røg og Brand - Slaget i Femern Bælt 1644«. Foto: Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Museum får kongelig støtte til særudstilling om Slaget i Femern Bælt

Vikingeskibsmuseet i Roskilde har fået støtte til en kommende særudstilling fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Beckett-Fonden, Brebølfonden og A/S D/S Orients Fond.

Særudstillingen »I Røg og Brand - Slaget i Femern Bælt 1644« åbner den 18. marts 2021 og tager udgangspunkt i de skibsfund, som museet gjorde i forbindelse med de marinarkæologiske undersøgelser i Femern Bælt forud for anlæggelsen af tunnelen mellem Danmark og Tyskland.

Ved Slaget i Femern Bælt i 1644 led den danske flåde et stort nederlag og mistede tre skibe. I »Røg og Brand« vises i kølvandet på marinarkæologernes fund af orlogsskibet Delmenhorst, det sidste af tre forliste skibe fra slaget.

Med et levendegjort maleri af slaget, genstande ødelagt af brand og eksplosion og en imponerende skibsmodel giver udstillingen et tidsbillede af et stykke dansk, maritim kulturhistorie, der har ligget gemt på havbunden i århundreder. Der indlånes genstande fra Nationalmuseet, Landesmuseum Schleswig-Holstein samt Køge Modelbyggerlaug. Udstillingen skabes i samarbejde med designfirmaet Yoke Aps.