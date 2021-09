Tagkonstruktionen i Roskilde Museums ene længe er ved at blive restaureret. Under arbejdet er mindre dele af udstillingen lukket ned, og derfor tilbyder museet i september adgang for to personer per billet. Foto: Linda Corfitz Jensen/ROMU

Museum er taknemmelig: Kommunen tager sig af taget

07. september 2021

Et stort restaureringsarbejde har siden foråret været i gang på Roskilde Museum, hvor tagkonstruktionen i Liebes Gaard er ved at blive genopbygget.

Oprindeligt var det blot planen at fæstne tagstenene til bygningen for at undgå flyvende tagsten ved en stærk storm. Men i forbindelse med undersøgelserne fandt arkitekten, bygherren og håndværkerne råd, svamp og rådborebiller i det originale tømmer, og det stod klart, at der var behov for en større indsats.

Arbejdet med at restaurere tagkonstruktionen blev påbegyndt i foråret. Ud over arbejdet med at »binde« de røde vingeteglsten er man i gang med at genopbygge taget - i konsultation med Slots- og Kulturstyrelsen - efter forskrifter fra landets førende eksperter i restaurering og bygningsbevaring. I samme ombæring bliver tredjesalen ombygget og restaureret.

Alle bygninger i museumskarréen er ejet af Roskilde Kommune, som dermed har ansvaret for at bevare kulturarven i form af de fredede bygninger. De seneste år har kommunen afsat mange midler til restaureringen af museets bygninger. Ud over det nuværende arbejde er museets længe bestående af en bindingsværksbygning fra 1800-tallet også blevet restaureret i de senere år, og det gamle pakhus med museets indgangsparti, Sukkerhuset, fik en overhaling i 2009.

Morten Nielsen, der er chef for teknik og bygninger hos museumsorganisationen ROMU, som Roskilde Museum er en del af, påskønner, at Roskilde Kommune passer så godt på bygningerne:

- Vi er meget glade for at fremvise fint restaurerede bygninger, for det er en del af museumsoplevelsen, at de er så velholdte og autentiske. Eksempelvis har kommunen fået en farvekonservator til at finde de rigtige farver. Alt er så originalt, som det kan lade sig gøre, siger han.

Chef for teknik og bygninger i ROMU, Morten Nielsen, glæder sig over, at kommunen tager hånd om de historiske bygninger, der huser Roskilde Museum. Foto: Stine Blegvad/ROMU

Liebes Gaard blev bygget i 1802. Takket være de omhyggelige restaureringer af det store ildsted, de massive plankegulve, stukken i loftet og de kraftigt farvesatte vægge kan museets gæster opleve en bygning og byggestil, som stammer helt tilbage fra en tid, hvor Danmark havde en enevældig konge.

På grund af ombygningen er det i hele september gratis at tage en ledsager med på Roskilde Museum. To gæster skal altså blot indløse én billet for at få adgang til udstillingerne. Tilbuddet gælder til og med den 29. september. Herefter åbner den nye særudstilling »Forvandlinger - fortællinger om affald«.