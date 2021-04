ROMU?s magasiner er fyldt med en lang række af lokahistoriske skatte. Nogen kender alle, men mange kender stort set ingen, og de venter fortsat på at blive udstillet. Her har de tre museumsfolk Lars Kjølhede Christensen (t.h.) , Mette Høj (forrest) og Jesper Langkilde fundet en af de mere kendte genstande frem.

Museets magasin gemmer på 200.000 små og store skatte

På en reol ligger to stykker af Roskildes mest berømte julepynt, de to sejlende vikingenisser, som Jørgen Brændekilde tegnede i 1968.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her