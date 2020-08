Mundbind på to uddannelser: - Alle bør gøre hvad de kan

Rektor Claus Niller Nielsen har indført krav om mundbind på Roskilde Katedralskole, når eleverne går uden for klassen. Hvad de så vidt muligt ikke skal. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mik

Roskilde - 11. august 2020 kl. 12:21 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Katedralskoles rektor kalder det rettidig omhu, når gymnasiet går ud over retningslinjerne og fra i morgen kræver, at alle elever og lærere bærer mundbind, når de bevæger sig uden for klassen.

Mundbind er ikke et krav for gymnasierne, og ingen andre gymnasier i Roskilde har indført det. Men det handler om at undgå, at gymnasiet skal lukke ned igen, fremgår det af en udførlig besked fra rektor Claus Niller Nielsen til eleverne

- Jeg synes, at alle bør gøre alt, hvad de overhovedet kan for at mindske smittespredningen, og det gør vi her, siger han til DAGBLADET Roskilde.

Også Professionshøjskolen Absalon indført mundbind og i visse situationer handsker.

- Absalon har valgt, ud fra et forsigtighedsprincip, at det bliver obligatorisk at have mundbind på i alle vores faglokaler, siger presseansvarlig Klaus Kristensen til DR.