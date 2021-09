Mums-bageri: Et selskab er begæret konkurs, et andet har afværget, ung-arbejdere med hatten i hånden

Situationen omkring bageriet på Holbækvej efterlader en stribe spørgsmål. Faktum er, at ejeren ikke tager telefonen, kurator fortsat leder efter ham, og flere af de unge ansatte har stadig ikke har set deres løn. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 09. september 2021

Selskabet med navnet »Selskabet af 22. oktober 2020 ApS« har til huse på adressen Holbækvej 31 i Roskilde, hvor det lukkede Mums Bageri- og Konditori Aps ligger.

Men det er ikke selskabet bag bageriet, som er begæret konkurs, men derimod selskabet med det meget lidt bageragtige navn, og den konstruktion tegner til at give problemer for de medarbejdere - hovedsageligt uorganiserede unge - som endnu ikke har set deres løn.

For det selskab, som er begæret konkurs, tegner til at være et helt tomt selskab, hvilket vil sige, at der ikke har været nogen aktiver i selskaber eller nogen form for drift.

Sarah Sønderby, kurator på konkurssagen, fra Ventus Advokaterne i Esbjerg vil meget gerne i kontakt med tidligere ansatte og leverandører, som mener, de har penge til gode i selskabet.

- Det er væsentligt at vide præcist, hvor de har været ansat, for er det i det konkursbegærede selskab, så har der jo været drift, hvilket det pt. ikke tyder på, siger hun.

- Det er ikke nemt Blandt de unge, der arbejdede i forretningen er der ikke de store forhåbninger om at få penge ud af selskaberne, og den seneste melding fra ejeren var da også, at der blev holdt 14 dages lukket i begyndelsen af august. De 14 dage er for længst overstået, uden at det har ført til nogen form for livstegn fra den forsvundne bager.

- Det er ikke nemt. Jeg nåede aldrig at få underskrevet en ansættelseskontrakt, men jeg kan dog bevise, at jeg har arbejdet i forretningen, siger Magnus Johansen, en af de ansatte ungarbejdere. Han vil tage kontakt til kurator.

Maria Villadsen var også ungarbejder i butikken på Holbækvej i Roskilde.

- Der er ikke kommet løn. Det er ikke til at få Sonny Leithoff (ejeren af Mums Bageri, red.) i tale, så jeg venter bare på en konkursbegæring, så jeg og vi andre ansatte kan få vores penge, siger hun.

Dyre lærepenge Men som nævnt er firmaet Mums Bageri og Konditori Aps, ikke begæret konkurs, viser en søgning på konkurser.dk. Selskabet står stadig med »normal« drift i cvr-registeret, selv om der samme sted kan læses, at der blev indgivet konkursbegæring den 13. august. Noget som blev afværget igen den 16. august.

- Sidst jeg talte med Lønmodtagernes Garantifond, fik jeg at vide, at det først var en sag for dem, når firmaet var begæret konkurs. Så før det er begæret konkurs, ved jeg ikke, hvad vi kan gøre for at få vores løn, siger Maria Villadsen, som synes, hun har fået nogle dyre lærepenge om livet på arbejdsmarkedet.

- Mange af os er unge, i vores første job. Her er fagforening ikke det første, man tænker på. Det har vi så lært nu på den helt hårde måde, for er man ikke medlem, så er der ingen hjælp at hente, siger hun.

I fagforeningen Fødevareforbundet NNF kæmper man for, at deres medlemmer kan få deres tilgodehavender. Men det er kun en forsvindende lille del af de ansatte, som var organiserede. Langt de fleste var unge i fritidsjob.

DAGBLADET har igen torsdag formiddag forsøgt at få kontakt til Sonny Leithoff. Men på hans telefon får man en telefonsvarer, hvor beskeden er, at man ikke skal lægge en besked, for han aflytter ikke beskeder. Vi ville gerne have spurgt til hans syn på situationen, hvorfor der ikke er udbetalt løn, betydningen af at Mums Bageri og Konditori Aps afværgede en konkurs, hvornår de 14 dages ferie, som begyndt lige før den 1. august, er slut etc.

Der bages fortsat Der bages i øvrigt fortsat i bageriet på Holbækvej af firmaet bag konditorbageren.dk, som intet har med det konkursramte selskab at gøre. Konditorbageren.dk bager i lokalerne, da en reparation i deres bageri i Værløse trækker ud. Hvor længe det vil fortsætter er ikke til at sætte dage på.

Lokalet på Holbækvej 31 ejes i øvrigt af Konditorbageren fra Ringsted.

Ifølge cvr.dk er der fire selskaber på Holbækvej 31. Det selskab, som her er nævnt værende under konkurs, Mums Ejendomme, som er under tvangsopløsning, samt Mums Holding Aps og Mums Bageri og Konditori Aps. De sidste to står til at have normal drift.

En af de ansatte ved Mums Bageri i Jægerspris har i øvrigt fået udbetalt løn. Og det kan give håb til de mange andre, som mangler deres løn, er ikke til at sige. Da Sonny Leithoff forsvandt fra bageriet i Nyråd ved Vordingborg for rundt regnet 10 år siden, fik enkelte ansatte også løn, mens andre stod tilbage med hatten i hånden.