Lars-Christian Brask kæmper benhårdt for de personlige stemmer, men på hjemmebanen i Roskilde Kommune har vælgere angieligt fået at vide, at det ikke kunne lade sig gøre at stemme personligt. Nu melder kommunen ud, at man kan stemme om, hvis man mener, man har fået forkert besked ved afgivelsen af sin brevstemme. Foto: Steen Østbjerg

Mulig valgfadæse: Flere borgere kan have brevstemt på forkert grundlag

Valgtilforordnede fra kommunen har haft travlt med at besøge ældre på plejecentre og også hjemmeboende ældre, som vil have vanskeligt ved at bevæge sig til stemmestedet på valgdagene.

Med to valg med 10 dages mellemrum har de tilforordnede haft mulighed for at slå to fluer med ét smæk, så de ældre har kunnet stemme både til gårsdagens EP-valg og til folketingsvalgets grundlovsdag i samme ombæring.

Men med hensyn til folketingsvalget har flere ældre tilsyneladende fået at vide, at der kun var mulighed for at stemme på et parti og ikke på en bestemt kandidat.