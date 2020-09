Mountainbike-mand kåret til årets ildsjæl

Manden bag mountainbike-successen »Mandfolk på MTB« i Vindinge IF kan nu kalde sig »Årets Ildsjæl 2020« i DGI Midt- og Vestsjælland.

Konfettien regnede ned over Benny Broström, da bestyrelsesmedlem Anne Grethe Thede afslørede, hvem af de tre nominerede, der løb med prisen. Sammen med Benny Broström var også Lizzie Larsen fra Slagelse Tennisklub og Stine Nedergaard fra Holbæk Badmintonklub nomineret i kategorien.

- Han har en særlig evne til at tage sig godt af nybegyndere, som også er en del af succesen bag »Mandfolk på MTB«. Fremmødet var trofast og stabilt, og det er ikke kun fra nærområdet, så markedsføringen er nået bredt ud, og der kommer flere nye hele tiden. Nogle af mændene tog også deres koner med. Og nogle af dem en veninde. Det sociale aspekt blev også en vigtig del - det havde vi manglet førhen - for vores medlemmer kommer i god tid, og bliver gerne hængende over en kop kaffe og snak bagefter,« lød det blandt andet i nomineringen til prisen.