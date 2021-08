Det er nogle år siden, at der sidst var så store oversvømmelser i Værebro Ådal som på billedet her. Alligevel er der frygt for, at vandet i ådalen vil stige til en højde, hvor det trækker vand fra bassiner, der bliver bygget til at modtage vand fra den kommende motorvej, med ud i området og ned til grundvandet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Motorvejsbyggeri: Er motorvejsvand til fare for grundvandet i de planlagte bassiner?

Roskilde - 25. august 2021 kl. 06:34 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Bekymringen for, om de opsamlingsbassiner, som er planlagt i Værebro Ådal, når den sidste bid af Frederiksundmotorvejen skal anlægges, har nu nået politisk niveau i Roskilde.

Venstres Marianne Kjærulff har bragt sagen for klima- og miljøudvalget.

- Nogle af de bassiner, som skal modtage vand fra motorvejen, ligger så lavt i ådalen, at beboere i området og jeg er bekymret for, om højtstående vand i ådalen, når den oversvømmes, kan flyde op i bassinerne og blande sig med vand, som er fyldt med gummi og tungmetaller fra motorvejen. Hvis det gør, hvilken effekt vil det så have på ådalen, som jo er et sted, hvor blandt andre Københavns Kommune henter deres drikkevand? Det vil jeg meget gerne have svare på, inden Vejdirektoratet begynder at bygge motorvej, siger Marianne Kjærulff.

Marianne Kjærulff erkender, at der de seneste år er blevet lidt længere mellem de store oversvømmelser i ådalen.

- Det er korrekt, at skiftet af entreprenør på vedligeholdelsen af Værebro Ådal har skabt forbedringer, men risikoen er der stadig og den skal vi have vished for, at der er taget højde for, siger hun.

Formand for klima- og miljøudvalget, Karim Arfaoui (S), mener ikke, der bør laves en stor sag ud af bekymringerne for grundvandet.

- Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at Vejdirektoratet ikke har fuldstændig styr på den problematik. Heldigvis er der flere år til, at byggeriet går i gang, så nu skriver vi til direktoratet og får forhåbentlig et beroligende svar, siger han.