Torsdagstræffet har hidtil været afviklet i strid med lokalplanen for havneområdet, fastslog Planklagenævnet sidste år. Nu kan Roskilde Kommunes lokalplantillæg, som skal få plangrundlaget til at svare til anvendelsen af området, også være på vej til at blive prøvet i klagenævnet. Foto: Lars Ahn Pedersen

Motortræf kan havne i Planklagenævnet igen

Normalt skal et planforslag være i høring i otte uger, men kommunen lægger op til at gøre det på fire uger og uden at holde borgermøde undervejs. Ifølge udvalgsformand Daniel Prehn (S) skyldes den korte høringsproces, at der kun er tale om en mindre ændring i forhold til den eksisterende plan, og at synspunkterne om planforslaget er kendt i forvejen.