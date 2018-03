Motorsportsdag aflyst på grund af sne og kulde

Sne og frost og motorsport er ikke de bedste legekammerater. Derfor har Støtteforeningen Klub Viadukten set sig nødsaget til at aflyse sit arrangement Motorsportens Dag, der skulle have fundet sted skærtorsdag på Roskilde Racing Center.

- Alt var klar. Vi havde skaffet en Lamborghini, og vi havde racerkøreren Dennis Lind til at undervise drengene i går. Vi skulle have været derude i dag for at forberede til i morgen, og så sker det her, siger Lotte Sørensen, souschef i Klub Viadukten.