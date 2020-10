Det lykkedes politiet at indhente og standse motorcyklisten, der drønede sydpå ad Køgevej med næsten 150 kilometer i timen. Foto: Jens Berg Thomsen

Motorcyklist kørte dobbelt så hurtigt som tilladt

Med 200 hestekræfter mellem benene gav en 28-årig mand fuld gas og lod sin Yamaha-motorcykel strække rigtigt ud, da han en torsdag aften i april var på vej hjem efter at have været en tur i Roskilde.

I samme uge gennemførte politiet en landsdækkende kampagne mod fartsyndere, og der kom daglige bulletiner om, hvor politiet havde været ude, og hvor mange trafikanter der var blevet standset, men det var det var åbenbart ikke noget, den 28-årige havde taget notits af. I hvert fald blev han målt til at køre med mindst 146 kilometer i timen på Køgevej mellem Tjæreby og lufthavnen, hvor den højeste tilladte fart er 70.

Med horn og lygter satte politiet efter motorcyklisten, og det lykkedes at standse ham.

Nu har han også været i retten, hvor han ikke nægtede, at han havde kørt for stærkt. Men han ville meget gerne beholde kørekortet alligevel, for han arbejder som installatør og har opgaver i hele landet, så uden kørekort ville han miste sit job, forklarede han dommeren.