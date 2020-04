Motorcyklist fløjet til Rigshospitalet efter uheld

Motorcyklisten, 40-årig mand fra Roskilde mistede kontrollen over køretøjet og styrtede. Styrthjelmen var ikke spændt rigtigt fast, så den faldt af den 40-årige under uheldet. Politi og ambulance kørte til stedet, hvor også lægehelikopteren var sendt. Den 40-årige blev fløjet til Rigshospitalet, hvor han blev behandlet for brud på sin arm og ansigt, men hans skader var ikke livstruende.

Patruljen mistænkte motorcyklisten for at være spirituspåvirket, så han fik udtaget en blodprøve. Politiet optog rapport i sagen for at belyse omstændighederne omkring uheldet. Når resultatet af blodprøven kommer, vil den 40-årige få besked om resultatet og sagens videre gang.