Motorcyklist fløjet med lægehelikopter til Rigshospitalet

Klokken 17.51 fik Midt- og Vestsjællands Politi en melding om, at en bil var braget sammen med en motorcykel i krydset Frederiksborgvej/Gulddyssevej i Roskilde.

Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

Motorcyklisten, en mand i 50'erne, blev fløjet med en lægehelikopter til Rigshospitalet til behandling for sine kvæstelser. Han var dog ved bevidsthed, da politiet ankom til ulykkesstedet.

Hvad hans tilstand er sent torsdag aften vides endnu ikke.

Føreren af personbilen skulle ikke være kommet noget til.

Ifølge vagtchefen skete ulykken, da personbilen holdt på Frederiksborgvej for at dreje til venstre af Gulddyssevej. Her bliver personbilen ramt af motorcyklisten, der kom kørende ad Frederiksborgvej i nordgående retning.