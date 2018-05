Politiet standsede den ene af tyvene med at køre ind i motocrosseren.

Motocrosstyve afviste krav om erstatning

Roskilde - 24. maj 2018 kl. 06:53 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To unge tyve har i Retten i Roskilde erkendt at have stjålet to motocrossere. Men langt broderparten af de erstatninger, der var rejst krav om i kølvandet på deres joyride i oktober sidste år, slap de for at betale.

Duoen - begge fra Amager - stjal maskinerne på Saturnvej i Jyllinge. Den ene af knægtene blev standset af politiet i udkanten af Jyllinge, den anden stak fra en anden patruljevogn i Roskilde ved at køre ind i Byparken.

I forbindelse med det retslige efterspil var der rejst erstatningskrav for en ødelagt dør i den garage, crosserne blev stjålet fra. Den regning kommer de to til at betale. Men betydeligt større krav - fx 75.000 kroner for skader på den ene mc - havde intet med dem at gøre, mente de.

Eftersom anklagemyndigheden havde valgt at føre sagen som tilståelsessag, var dommeren nødt til at afgøre sagen ud fra de forklaringer, som de sigtede selv afgiver i retten, og derfor blev de også kun dømt til at betale erstatning for den ødelagte dør. De andre krav tog retten ikke stilling til i denne omgang, men de kan eventuelt rejses særskilt i en civil retssag.

I øvrigt fik de begge 30 dages fængsel. For den enes vedkommende blev der tale om en ubetinget straf, eftersom han ikke tidligere har været straffet. Det var den anden, endda flere gange, og derfor blev hans straf gjort ubetinget.