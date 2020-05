Medlemmerne i Roskilde Cykel Motion er for tiden henvist til at cykle sammen så få som muligt og helst alene. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Motionister cykler sammen - men hver for sig

Roskilde - 05. maj 2020

Hvordan cykler man sammen, samtidig med at man holder sig hver for sig? Det har Roskilde Cykel Motion fundet løsningen på. Klubben har startet et nyt geocaching-cykeløb, så dens medlemmer kan cykle sammen uden at gøre det.

Konceptet er enkelt: Klubben offentliggør hver uge to ruter på henholdsvis 40 og 60 km og en særlig rute for gravel. Medlemmerne tilmelder sig, får tildelt et startnummer og kan så downloade den ønskede rute til cykelcomputeren. På hver rute er placeret tre poster, hvor der hænger en bog eller et hæfte. Hvis man har startnummer 30, skal man rive side 30 ud af bogen som dokumentation for, at man har været på posten. Når man har gennemført turen, skal tage man et billede af dokumentationen fra de tre poster og sende det til klubben.

Det er Kjeld Hansen og Svend Erik Andersen fra Roskilde Cykel Motion, som har taget initiativ til det nye koncept, der indtil videre har fået 90 tilmeldte medlemmer.

- Vi har lige haft vores første etape, hvor der deltog 71. Det viser, at der er et stort behov for at være sammen, også selv om det kun er virtuelt, siger Svend Erik Andersen, hvis indtryk er, at de fleste cykler alene eller sammen med en partner, men han har også set eksempler på små grupper på højst tre ryttere.

Der er planlagt fem etaper i alt, og ruterne kan køres fra mandag eftermiddag frem til og med søndag, så man har hele ugen til at få cyklet sin tur. Roskilde Cykel Motion er også arrangør af mountainbikeløbet Isstjerneløbet i Hedeland og motionscykelløbet Skoldenæsholmløbet. Sidstnævnte skulle have været holdt den 17. maj, men er aflyst.

