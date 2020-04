Se billedserie Yalcin Dogan, formand for Roskilde Kulturforening og moskéen, holder sig til regeringens retningslinjer. Hvis der bliver blødt op efter 11. maj, så det igen bliver muligt at samles, regner han stadig ikke med en stor Eid-fest den 23. maj. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Moskéen holder lukket under ramadanen

Roskilde - 23. april 2020 kl. 13:42 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ramadanen, muslimernes fasteperiode, er netop startet , men den bliver meget anderledes end vanligt på grund af coronatilstanden.

Roskilde Ayasofya Moské vil stadig holde lukket for fælles bøn, ligesom fredagsbønnen har været aflyst siden midt i marts. I stedet afholder imamer landet over onlinebøn to gange om dagen, hvor de på skift læser Koranen.

Fyldt moské er umulig Eid-festen, der afslutter Ramadanen den 23. maj, bliver med sikkerhed heller ikke den samme, selvom der kan være blødt op for forsamlingsforbuddet til den tid.

- Vi vil ikke afholde det i moskéen, med mindre Mette Frederiksen kommer og siger, at nu er der åbnet for kirker, moskéer og det hele, siger Yalcin Dogan, formand for Roskilde Kulturforening og dermed for moskéen i Allehelgensgade.

Faktisk vil han næsten definitivt sige, at den store fællesbøn i moskéen ikke bliver til noget.

- Det tror jeg ikke kommer til at ske, for det kan ikke kontrolleres. Der kommer altså minimum 300 mennesker, siger moskéformanden.

Folk er forsigtige Lige nu er det ikke klart, hvad der ligger i, at der efter 11. maj kan samles op mod 500 mennesker. Selv hvis det bliver tilladt at samles, vil det langt fra være den fest, muslimerne er vant til.

- Folk er meget fokuserede på denne her coronavirus. Hvis man planlagde at have en eid-fest, ville folk ikke troppe op, som de plejer at gøre. Jeg har ikke hørt en eneste af vores medlemmer spørge, hvornår fredagsbønnen starter. Man respekterer de gældende forhold og følger med i, hvad lovgivningen siger, lyder det fra Yalcin Dogan.

Ramadan Ramadanen er en fasteperiode og en af de fem søjler, som enhver muslim må efterleve.

Ramadanen er en fasteperiode og en af de fem søjler, som enhver muslim må efterleve. Fasten varer 30 dage, hvor muslimer skal undvære mad, drikke og kønslig omgang i perioden mellem solopgang og solnedgang.

Ramadan opfordrer til åndelig fordybelse i islam og afståelse af nydelse og materialisme.

Hvis fasten fører til helbredsmæssige risici, er man dog undtaget fra at faste. Det kan eksempelvis gælde for syge, børn og ældre.

Efter solnedgang er det normalt at samles med familie og venner for at bryde dagens faste med et måltid kaldet iftar.

Ramadanen afsluttes vanligt med en stor fest ved navn eid, som minder om den kristne juleaften. Heller ikke de private fejringer af eid med fest og spisning vil ligne sig selv.

- Man plejer at samles til morgenmad hos de gamle, men det kommer ikke til at ske på grund af den tilstand, vi er i. Jeg tror ikke, man vil tage nogen risiko, men i stedet vil tage hver sin interne fest derhjemme. Det er superærgerligt, for det er en kæmpe fest, lidt ligesom julen, siger Yalcin Dogan.

Hvis der skulle blive inviteret til eid-fest, tror han kun, halvdelen vil møde op.

- Folk er skeptiske. Der er også mange, der spørger »hvorfor skal skolerne åbne, hvorfor ikke vente til efter sommerferien?« siger han.