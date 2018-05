Borgmester Joy Mogensen har haft en lang snak med sin partifælle Tuncay Yilmaz og resten af bestyrelsen for Ayasofya Moskéen, og hun har nu sagt ja til at indvie den i morgen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Moské-løfter er nok for borgmester

Roskilde - 09. maj 2018 kl. 16:31 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejerforholdene og den tyrkiske regerings mulige indblanding har givet Roskildes borgmester nogle betænkeligheder ved at tale ved Ayasofya Moskéens indvielse Kristi himmelfartsdag. Men Joy Mogensen føler sig betrygget efter at have fået bestyrelsens garanti for moskéens uafhængighed og demokratiske sindelag.

- Vi har det allesammen bedst med ikke at blive dømt for, hvad andre gør, men for hvad vi selv gør. Det indtryk jeg har efter vores møde afspejler også det overfladiske indtryk, jeg har haft gennem mine år som borgmester, men det var bare vigtigt for mig at finde ud af, hvordan det helt præcist foregår, siger hun.

Med hensyn til de imamer, der bliver udsendt fra Tyrkiet, er borgmesteren tryg ved, at de ikke rabler politiske og ekstreme budskaber af sig, efter hun har talt med bestyrelsen.

- De har nogle krav til de imamer, der kommer hertil, og hvis ikke de er tilfredse, har de mulighed for at skifte dem ud, og det har de også gjort flere gange. Bestyrelsen skal have prædikenen to dage i forvejen for at godkende den, og de har lovet mig, at der ikke bliver blandet politik ind i det. Jeg kender mange af dem som engagerede ildsjæle, og jeg stoler på det, når de siger det, forklarer Joy Mogensen.

