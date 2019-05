Yalcin Dogan er formand i Roskilde Kulturforening og dermed for Ayasofya-moskéen. Han arbejder for at få de unge til at indordne sig og gøre en positiv indsats i det danske samfund, men han er også bekymret for den splittelse, som meget muslimfjendtlige politiske budskaber kan skabe.

Moské-formand: Hårde ord mod muslimer gør ondt

Forbud mod islam og masseudvisninger er en del af den tilspidsede valgkampsretorik mod udlændinge og muslimer fra de nyeste partier på den yderste højrefløj. Det er hårdt at lægge ryg til for de mange muslimer, der kommer i Roskilde Ayasofya Moské.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her