Morgenmøde i ikke-eksisterende udvalg

Fredag morgen mødes udvalget for vækst, erhverv og globalisering - i daglig tale uveg - for blandt andet at behandle det meget omtalte udbud af kommunens erhvervs og turismeservice.

Det skyldes politisk uenighed om sammensætningen og kommissoriet. Udvalgets formand, Lars Lindskov (K) vil gerne have færre byrådsmedlemmer med for at give plads til flere erhvervsfolk - gerne repræsentanter fra ungdomsuddannelserne og fra erhvervslivets finansielle samarbejdspartnere, dvs. bankerne. Men den ændring har han ikke haft held til at få S med på, som også vil have fagforeningerne med i udvalget, og den uenighed er ikke landet endnu.