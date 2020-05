En bare seks-årig pige og hendes mor blev udsat for vold i en lejlighed på Rønnebærparken onsdag aften. Dette billede er taget ved en tidligere lejlighed og illustrerer Rønnebærparken, men har intet med den aktuelle sag at gøre. Foto: Steen Østbjerg

Mor og datter blev banket i lejlighed

Følelser blandet med alkohol blev en kombination, som sent onsdag aften gik hårdt ud over en 30-årig kvinde og en seks-årig pige på Rønnebærparken.

Politiet kørte til stedet og mødte den 30-årig kvinde og pige, som begge bar præg af at være blevet overfaldet af kvindens ægtefælle. Der var tale om en spirituspåvirket, 41-årig mand fra Roskilde, som blev anholdt som mistænkt for vold mod de to øvrige familiemedlemmer.

Begge ofre tog på skadestuen, hvor kvinden fik konstateret et flækket øjenbryn og pigen spor fra vold ved hendes hals. Det blev vurderet, at pigen skulle undersøges nærmere på Retsmedicinsk Institut for den vold, som hun havde været udsat for, herunder en vurdering af farligheden.