Mogens Hallager (K): Tørskoede seniorboliger

Mogens Hallager spillede en hovedrolle da beboerne i Jyllinge Nordmark fik ordentlig erstatning oven på oversvømmelserne, og der nu bliver bygget diger.

'Tørskoede seniorboliger', er et passende motto for den indsats, som det konservative byrådsmedlem Mogens Hallager har udført hidtil og for hans vigtigste politiske programpunkt i fremtiden.

Han spillede en hovedrolle i den mangeårige kamp for at få skabt diger og kystsikring, så de 500 husstande i Jyllinge Nordmark ikke på nye skal blive udsat for en ødelæggende oversvømmelse.

Efter det er sikret, arbejder han nu for at få skabte 'senior-fællesskab'. På den måde kan de mange ældre borgere bliver boende i f.eks. Jyllinge, Veddelev, Svogerslev eller Viby, når parcelhuset bliver for stort, og de stadig vil være tæt på familien og hele deres netværk.

Social konservativ

- Arbejdet med at sikre kystsikring for Jyllinge Nordmark og undgå en ny katastrofe som i december 2013, blev min vej ind i politik, fortæller Mogens Hallager.

- Jeg valgte Konservative, fordi jeg altid har opfattet mig selv om borgerlig med en social forståelse.

- Alle, der kan klare sig selv, har jo en pligt til det. Men samfundet skal samtidig støtte dem, der ikke selv kan finde ud af det. Vi kan ikke bare lade nogen blive tilbage uden at få hjælp, forklarer Hallager om sin politiske filosofi.

- Da jeg kom ind i byrådet, vidste jeg godt, at det foregår langsommere i politik, end i det private erhvervsliv, hvor jeg kom fra. Så jeg blev ikke overrasket over det spil, der foregår mellem forskellige interesser.

Halvdelen til hver

- Men samtidig er det utroligt spændende at være med i disse beslutnings-processer, hvor store afgørelser jo ofte er på spil. Med vedtagelsen af kystsikringen viste Roskilde sit format. Nu betaler kommunen og de berørte borgere hver halvdelen af udgifterne til digerne ved Jyllinge.

- For enkelte kommer prisen i værest fald helt op på 80.000 kr. Vi havde gerne set, at der var kommet et lavere loft for det, men det her var det muliges kunst, når resten af borgerne i Roskilde skulle være med til at betale.

- Til gengæld bliver husene i Normarken også mere værd og kan sælges igen, når risikoen for oversvømmelse nu er elimineret, fremhæver han.

Efter Hallagers opfattelse er det en af styrkerne i det danske demokrati, at man på den måde kan snakke sammen på tværs af partierne og prøver at forstå hinanden.

Ældre kan blive

Nu da kystsikringen er faldet på plads med digebyggeriet langs Værebro Å og ved Roskilde Fjord, har Mogens Hallager gjort byggeriet af senior-boliger og bolig-fællesskaber til en prioritet.

- Mange af kommunens mindre bysamfund er alle opført på et tidspunkt, så det nu nærmer sig 'guldbryllups-kvarterer'. Mange beboere mangler en mulighed for at kunne blive boende i det område, hvor de har alle deres kontakter, og hvor de holder af at leve.

- Vi har forsømt at få bygget senior-boliger i tide, så det skal der gøres noget ved nu.

- Rækkehuse med 1. sal løser ikke problemet, for knæene kan jo efterhånden ikke følge med. Så det skal være bolig-fællesskaber indrettet specielt til ældre, hvor der også er elevator. Ellers dur det ikke, siger Hallager.

Endelig ønsker han flere private tilbud, både når det gælder skoler og pasning af børn.

- Folk skal kunne vælge mellem flere typer af gode tilbud, hvor det ene ikke udelukker det andet, forklarer han.

Ved efterårets valg håber Mogens Hallager på et nyt borgerligt flertal i Roskilde. Men under alle omstændigheder vil han og De Konservative arbejde videre for at få størst mulig indflydelse.

Navn: Mogens Hallager.

Født: 1956 på Nørrebro, hvor

Faderen var disponent indenfor eternit i byggebranchen, mens

Moderen var sygeplejerske på Frederiksberg Hospital

Voksede op i Gladsaxe og sluttede af med realeksamen fra Stengård Skole.

Tog eksamen fra handelsskolen i Lyngby.

Fik HH-eksamen fra Niels Brock.

Udlært bankelev fra Landmandsbanken i Herlev.

Arbejdede derefter i mange år indenfor fødevarebranchen, bla. for Mars-Chokolade.

2004 direktør for en konvolut-fabrik i Hedehusene og flyttede samtidig med familien til Jyllinge.

2017 Politisk aktiv i forbindelse med arbejdet for at sikre erstatning og kystsikring til familierne i Jyllinge.

Fik henvendelser fra flere partier, der havde bemærket hans indsats for kystsikringen.

Valgte Konservative, fordi partiet efter han opfattelse har en passende blanding af individuelt initiativ og social forståelse.

2018 valgt til Roskilde Byråd, hvor han nu genopstiller.