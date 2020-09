Se billedserie I aftes var der borgermøde om betalingsparkering i bymidten. Det kom mere til at handle om parkeringskapacitet. Kommunen lægger op til, at beboerlicenserne ikke længere gælder på pladserne. Foto: Kim Rasmussen

Møde om parkering: Det vrimlede med bekymrede beboere

Roskilde - 30. september 2020 kl. 15:34 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Ved et godt besøgt borgermøde i aftes i Roskilde Kongrescenter var det tydeligt, at de mange beboere, som bor helt centralt i Roskilde, er bekymrede for parkeringen i bymidten.

Det var ikke, fordi mange skød på, at der skal være betalingsparkering, det var mere strategien og inddragelsen, som stod for skud.

En lang række af borgere stillede sig efter tur op ved mikrofonen og tilkendegav, at de var bekymrede over ting ved strategien, som står til 1. marts næste år at indføre betalingsparkering i bymidten.

Beboerne efterspurgte et regnestykke over p-pladser, når pladserne, som i dag findes på Gråbrødre Skole og Sortebrødre Plads, trækkes ud af ligningen.

Andre var bekymrede over, at veje tæt på domkirken blev en del af zonen med betalingsparkering.

Ikke set på aldersgrupper

En kvinde ville gerne vide, om kommunen havde tal på, hvor mange af dem, som parkerer hele dagen i bymidten, er pensionister og altså ikke - som den generelle antagelse i forvaltningen - er personer på arbejde, som bare løber ned og stiller p-skiven.

- Hvor mange af disse er pensionister, og skal de så også til - trods beboerlicens - at køre rundt og finde en ny plads? lød det fra Lene Christensen fra Jernbanegade.

Forvaltningen kunne kun svare, at den ikke havde set på hvilke aldersgrupper, det var, som langtidsparkerede, og i øvrigt er det nye betalingsparkeringssystem tænkt således, at man kan holde to timer på forskellige pladser i p-zonen, men derefter skal man ud af zonen i en time for igen at kunne holde to timer gratis.

Det svar blev ikke mødt positivt af de mange beboere.

Blev ikke inddraget

De undrede sig som sagt også over, at kommunen havde lavet en tæt inddragelse af handlen, hvilket var okay. Men de havde ikke gjort noget videre for at inddrage beboerne.

- I ved, at vi er 600, der har p-licenser. I har vores data. Hvorfor har I ikke brugt dem offensivt og inddraget os? Jeg synes, det er kedeligt, at I presser beboerne uden at inddrage os, sagde Søren Andersen fra Grønnegade.

Til Søren Andersens forslag har formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S), kun ros. Men det kommer ikke til at ske.

- Vi kan tage ideen med til, når vi på et senere tidspunkt skal tale om parkering i bymidten, for det skal vi nok igen. Men vi kommer ikke til at inddrage 600 mennesker med p-licens nu. Nu har vi hørt bekymringerne fra bymidten, og vi må se på, om de skal give justeringer. Noget jeg bed mærke i var, at det egentlig ikke blev en debat for eller imod betalingsparkering, men meget mere en debat om kapacitet, sagde han.

Får problemer igen

Netop kapaciteten bed Bent Jørgensen fra Venstre også mærke i.

- Det helt store problem med kapaciteten er ikke løst ved det, der er lagt frem. Ved at fjerne 70 p-pladser på Gråbrødre Skole og bygge på Sortebrødre Plads, så står vi om føje år igen med en bymidte, som er sandet til i trafik og manglende p-pladser. Forslaget mener vi kan omfordele, men vi kan ikke omfordele til p-pladser, som ikke er der, siger Bent Jørgensen.

Med hensyn til at inddrage beboerne, så er Henrik Stougaard fra Enhedslisten, som også var til stede i salen, lodret uenig.

- Jeg ser intet problem i at få lavet et møde med de 600 med p-licenser og få nedsat en arbejdsgruppe som repræsentanter for dem. Det betyder jo intet, om betalingsparkeringen kommer 1. marts eller 1. april. Jeg tror, det kan vise sig at være rettidig omhu at inddrage beboerne nu frem for senere. Helt overordet var beboerne i bymidten jo utrygge ved det, der er blevet lagt frem, siger han.

Kun i dagtimerne

Jens Børsting oplevede også, at det var svært at få de fremmødte til at forstå, at begrænsningerne »kun« gælder i tidsrummet klokken 8-18.

- Det er jo et forsøg på at få flytte dem, der parkerer mange timer, væk fra bymidten, så vi får mere flow i parkeringen, siger han.

Endelig var der på mødet ros for at vælge den samme model for parkering, som Ro's Torv har haft succes med de senere år, så beboere og besøgende ikke skal kæmpe med at forstå to systemer.

