Mød statsministeren

Det er en unik chance for at stille statsministeren lige det spørgsmål, du gerne vil have svar på om coronatiltag, om genåbningen af Danmark, om pensionsreform, om politireform eller hvad, der nu måtte ligge dig på hjerte. Grundet corona kan der kun være 90 i lokalet.

Vi beder derfor om tilmelding på mailadressen tilmelding@sn.dk.

Det går efter først til mølle-princippet, så tøv ikke med at melde dig til.

Har du ikke mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende spørgsmål til statsministeren på statsminister@sn.dk.

Vi vil søge at få besvaret disse spørgsmål, hvis spørgelysten i salen tillader det.