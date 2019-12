Mød parret fra »Mesterskaberne«: Selv deres kolonihavehus er genbrug

Se billedserie Ægteparret Cecilie og Daniel Noer er med i DRs program "Mesterskaberne", hvor de dyster med andre par om at bygge møbler ud af genbrugsmaterialer. Halvdelen af året bor de i et kolonihavehus i Roskilde, som de selv har bygget ved hovedsageligt at anvende genbrugsmaterialer, så tanken er ikke fremmed for dem. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Roskilde - 30. december 2019

Det var en ven, som gjorde Cecilie og Daniel Noer opmærksom på, at DR søgte deltagere til »Mesterskaberne«, og når man besøger dem, er det ikke svært at se, hvorfor vedkommende mente, at de ville egne sig til programmet.

I sommermånederne bor de i et kolonihavehus i Roskilde, som de selv har opført ved hovedsageligt at anvende genbrugsmaterialer, og sammen driver de virksomheden Øje-blik, hvor de designer og producerer møbler fremstillet af dansk træ. Artiklen her har tidligere i år været bragt som en af DAGBLADET Roskildes betalingsartikler. Nu kan du læse den helt gratis.

- Øje-blik startede ved et tilfælde. Cecilie havde set et skrivebord i en butik, men det var ikke til salg, fordi det var en del af udstillingen, så jeg sagde, at jeg kunne bygge et lignende bord. Senere satte vi det til salg i Den Blå Avis, og vi blev ved med at få henvendelser på det, længe efter at det var solgt. Til sidst byggede jeg et til, og så startede vi firmaet, fortæller Daniel Noer.

Kolonihaven købte parret for ni år siden, fordi de boede i en lejlighed i Roskilde med deres børn og trængte til at komme udendørs om sommeren. For syv år siden begyndte de at bygge huset, der først var på 60 m2 og siden er blevet udvidet.

- Vi støvsugede byggemarkederne for genbrugsmaterialer og har kunnet bygge huset her for kun 100.000 kroner. Det er selvfølgelig ikke alt, der er genbrug, fordi vi skal leve op til lovkravene, så taget er nyt. Vi er ved at få bygget nyt hus i Svogerslev, og det bliver heller ikke genbrug, fordi det ville blive for svært med tilladelserne, siger Cecilie Noer.

Ægteparrets deltagelse i »Mesterskaberne« har også haft en positiv virkning på deres fælles virksomhed Øje-blik.

- Vi kan se, at vi boomer på Instagram, efter at vi har været med i tv, og vi får også flere henvendelser. Desuden har der været interesse fra nogen, som vil købe sig ind i Øje-blik, og det vil være fint for os, for med job, studier og børn er det begrænset, hvad vi har af tid, siger Cecilie Noer.

Flere af møblerne fra »Mesterskaberne« befinder sig i kolonihavehuset, og der er planer om at få nogle af dem i produktion.

Programmet blev optaget i februar-marts i Hvidovre, men Cecilie og Daniel Noer har ikke set afsnittene på forhånd, så når de bliver sendt, er de spændte på, hvad der er kommet med.

- Det er godt klippet sammen, men man kan godt se, at der ikke er så meget tid til proces i de første udsendelser, fordi de skal følge otte par. Vi optog i vinter, men fordi det først skulle sendes nu, blev vi bedt om ikke at have for meget vintertøj på, selv om stedet ikke var det varmeste. Flere af os blev syge undervejs, og jeg var selv syg i et af afsnittene, men det kan man heldigvis ikke se, siger Cecilie Noer.

En anden udfordring var, at deltagerne fik bundne opgaver, så de ikke selv kunne bestemme hvilke materialer, de skulle arbejde med, og hvad de ville lave. For eksempel skulle de i afsnit fem bruge gamle cykler til at lave et bord. Men det benspænd vænnede parret sig også til.

s- Begrænsningerne er med til at skærpe hjernen og få en til at tænke kreativt, når man ikke har så mange valg. Det har været meget inspirerende, og programmet er med til at vise, at vi smider enormt meget guld ud, siger Cecilie Noer.

Selv om »Mesterskaberne« er opbygget som en konkurrence, hvor der hver gang skal tages afsked med et par, føltes det ikke som et af de reality-programmer, hvor deltagerne skal modarbejde hinanden for at vinde.

- Jeg kan godt lide, at det ikke var en konkurrence på den måde. Det var sindssygt hyggeligt at gå sammen med de andre og blive inspireret af dem, og vi hjalp også hinanden. Vi så, at der var lige så mange måder at løse tingene på, som der var deltagere, så det har været meget lærerigt, siger Daniel Noer.

Parret var samtidig glade for at få feedback fra udsendelsens dommere, Frederikke Aagaard og Søren Vester.

- Det er ikke med i udsendelserne, men vi fik hver gang en grundig evaluering af dommerne, så det har været som at få en mini-designuddannelse, siger Cecilie Noer.

- Og så fik vi lov til at gå mere sammen, end vi plejer i hverdagen. Normalt kommer man hjem og siger: »Hvad har du så lavet i dag?«, men her fik vi oplevelsen sammen, siger Daniel Noer.

Fakta:

- Cecilie Noer, 34 år, er sanger og har netop udgivet albummet »Train Track Home«. Hun er næsten færdig med sit speciale i musik.

- Daniel Noer, 39 år, arbejder på et savværk lidt uden for Roskilde og står blandt andet for produktionen af træet til Sagnlandet Lejre.

- Ægteparret har sammen firmaet Øje-blik, hvor de selv designer og producerer møbler med dansk træ.

- De har fire børn i alderen et, tre, otte og 10 år.

- De er ved at få bygget hus i Svogerslev.

