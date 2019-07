Ægteparret Cecilie og Daniel Noer er med i DRs program "Mesterskaberne", hvor de dyster med andre par om at bygge møbler ud af genbrugsmaterialer. Halvdelen af året bor de i et kolonihavehus i Roskilde, som de selv har bygget ved hovedsageligt at anvende genbrugsmaterialer, så tanken er ikke fremmed for dem. Foto: Peter Andersen

Mød parret fra »Mesterskaberne«: Selv dere kolonihavehus er genbrug

I sommermånederne bor de i et kolonihavehus i Roskilde, som de selv har opført ved hovedsageligt at anvende genbrugsmaterialer, og sammen driver de virksomheden Øje-blik, hvor de designer og producerer møbler fremstillet af dansk træ.

Det var en ven, som gjorde Cecilie og Daniel Noer opmærksom på, at DR søgte deltagere til »Mesterskaberne«, og når man besøger dem, er det ikke svært at se, hvorfor vedkommende mente, at de ville egne sig til programmet.

