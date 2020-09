- Det er vildt fascinerende at se hunden løbe. Du kan gå til meget hundesport, men det her behøver du ikke træne til. Hunden vil det selv. Den brænder for det, og er ikke til at holde tilbage, når den ser en hare. Det er fedt at komme herhen, slippe sin hund og så gør den det, den virkelig elsker. Det er en hund, der gør, hvad den er skabt til, siger Carsten Brodersen, der ejer mynden Anakin. Foto: Per Christensen

Mød hundenes svar på Usain Bolt

De er høje, slanke og langnæsede. Mange finder dem uhyggelige og alt for tynde. Men for myndeejer Carsten Brodersen er det et fascinerende, stærkt og hurtigt dyr.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her