Mød Katharine, hun flyver luftskib: - Jeg hader spørgsmålet »Og hvad laver du så?«

Katharine Board er kaptajn på luftskibet Goodyear Blimp, en Zeppelin- NT. Hun elsker sit job, men det giver også udfordringer, når man skal smalltalke.

Roskilde - 06. august 2021 kl. 12:25 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Luftskibet svinger nærmest rundt på en tallerken, og stille og roligt bliver det sat ned på jorden, inden groundcrewet kommer til og får tøjret den gigantiske ballon, som nu står og blæser med næsen op mod vindretningen i Roskilde Lufthavn de næste par dage.

75 meter langt er skibet og ned ad trappen kommer Katharine Board, en af luftskibets to kaptajner.

Hun har det lidt svært med sin nationalitet, for hendes mor var belgier, faderen engelsk, og i dag rejser hun selv med et tysk pas i baglommen, og de sidste mange år har hjem været i Friedrichshafen ud til Bodensee i det absolut sydligste Tyskland, hvis ikke hun hænger oppe i luften et eller andet sted over Europa. Friedrichshafen er kendt som hovedsædet for Zeppelin, verdens mest kendte producent af luftskibe.

Med et job som Katharines kan det godt være svært at smalltalke med folk.

- Jeg elsker at møde nye mennesker, men jeg hader virkelig spørgsmålet »Og hvad laver du så«. Jeg svarer altid, at jeg er kaptajn på et luftskib, det er jo det jeg er, men hvis du vidste, hvor mange gange folk har kigget skeptisk på mig og sagt »Nej, for alvor, hvad laver du?« Det er ikke få gange. Når de så har forstået, at jeg ikke laver sjov med dem, så er mit job som regel en god indgang til mange samtaler, griner hun, da hun viser rundt på sin arbejdsplads.

Barndommens drømme Der er forbavsende god plads i luftskibet og meget bedre udsigt for de 14 passagerer, end hvis man sidder i en almindelig flyvemaskine.

Som barn drømte Katharine Board ikke om at blive kaptajn på et luftskib.

- Det var nok ikke en del af de ting, jeg opfattede som et muligt arbejde. For mig stod valget mellem cowboy eller prinsesse.

Hun slår en stor latter op, da hun siger det.

- Det er vel sådan noget, små piger drømmer om, er det ikke?

Som 19-årig tog hun på flyveskole, og så var den rette hylde fundet.

- Det tog tre minutter af min første flyvelektion, før jeg var sikker på, hvad jeg ville lave i mit professionelle liv. Jeg var solgt, og her 24 år efter elsker jeg det bare stadig. I dag har jeg fløjet i 3-500 meters højde og set ned på Europa. Jeg kommer nye steder hen hele tiden. Jeg opfatter mig selv som dobbelt heldig, for jeg ved godt, jeg er heldig, fortæller hun.

Hun vidste også godt, at hun med kaptajn-certifikatet i baglommen ikke havde lyst til at være ansat til at flyve store kommercielle rutefly.

- Det virker bare på en eller anden måde kedeligt. Flyv det her fly fra Frankfurt til London, flyv tilbage igen. Det tændte mig ikke, og da chancen bød sig for at blive luftskibskaptajn, var jeg bare lykkelig. Det giver nogle helt andre oplevelser, også fordi vi altid flyver så tæt på jorden, at vi kan se hvad, som foregår på jorden, fortæller hun.

Jeg er kaptajn, ikke kvindelig kaptajn At være en kvinde i et job, som mange steder kun består af mænd, har til tider været en udfordring, erkender Katharine Board blankt.

- Jeg har fløjet med mænd, der var så gamle, at jeg kunne være deres datter, og det har jeg godt kunnet fornemme har været et problem for nogle af dem. At en kvinde kunne bestride deres job på lige fod med dem, men det er nu efterhånden nogle år siden. Hos Zeppelin er jeg kaptajn, jeg er ikke en kvindelig kaptajn. Det tror jeg skyldes min chef, han var østtysker og har selv efter murens fald oplevet at være anderledes, måske mindre værd, uden anden grund end der, hvor han tilfældigvis voksede op. Det tror jeg har givet ham et andet syn på mand/kvinde. Når det gælder om at flyve et luftskib, så er vi bare ens. Der er ikke noget, jeg ikke kan, som en mand kan, så hvorfor gøre kønnet til et emne? Det er aldrig sket hos Zeppelin, og det har jeg det rigtig godt med, fortæller hun.

Katharine sidder i kaptajnsædet og forklarer en masse om flyet. Ikke mindst om hendes kolleger på landjorden.

- Uden mit groundcrew var der ingen luftskib-flyvning. Et luftskib er i virkeligheden som et kæmpe stort skib på et stort ocean. Jeg kan godt styre det med motoren tændt, men så snart jeg lander og slukker motoren, så opfører luftskibet sig som et skib, hvor motoren er gået ud, så bliver det taget af vind og strøm og ført derhen, hvor naturen vil det. Så er et luftskib som et skib uden anker, og ankeret kan kun komme ud ved hjælp af mit crew på landjorden, siger hun og peger ud på den 13 meter høje mast, som luftskibets næse er fortøjret til.

Vend aldrig ryggen til et luftskib Hurtigt giver hun også sit bedste råd til folk, som kommer tæt på et luftskib.

- Vend aldrig ryggen til det, for det er jo bare en stor tøjret ballon, som blæser efter vinden, så det, du troede var 50 meter væk, kan på meget kort tid være lige bag dig, fordi vindretningen er ændret. Det skal man huske på, når man arbejde med luftskibe, fortæller hun.

Begejstret fortæller hun videre om, hvad det er for et skib, hun flyver.

- Jeg flyver i virkeligheden verdens største brandslukker. Ballonen er fyldt med ikke-brændbart helium, hvilket nok er ganske fornuftigt, når vi nu flyver med tre brændstoftanke, og der samtidig er en brandslukker i hver af vores motorer, fortæller Katharine Board, som glæder sig til et par dage i Danmark.

- Jeg elsker mit »kontor«, og jeg har aldrig fløjet over Danmark, så det ser jeg frem til, og det skal nok blive en dejlig dag på kontoret, for som luftskibskaptajn er jeg så heldig, at alle, der flyver med mig, gerne vil op at flyve og ser det som en oplevelse.

