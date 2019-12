Den 61-årige kvinde anser sig selv for at være en forsigtig og samvittighedsfuld bilist, men blev ikke desto mindre dømt for at foretage en yderst hasarderet overhaling på en af Roskildes farligste vejstrækninger. Foto: Katrine Wied

Modkørende måtte undvige da »forsigtig« bilist overhalede

Roskilde - 24. december 2019 kl. 07:03 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I årevis har en 61-årig kvinde fra Stevns kørt dagligt på strækningen mellem sit hjem og sin arbejdsplads i Roskilde, og hun ved udmærket, at Køgevej er en farlig vejstrækning, der har med mange færdselsuheld og trafikdræbte på samvittigheden. Derfor kører hun efter eget udsagn også respektfuldt og tager ingen chancer i trafikken.

Den opfattelse er Retten i Roskilde imidlertid ikke enig i. Tværtimod har den slået fast, at kvinden selv har bidraget til at gøre strækningen farlig ved at foretage en hasarderet overhaling, så en modkørende bil var nødt til at undvige ud i rabatten for at undgå at blive ramt.

Overhalingen foretog hun en mandag i november 2018, da hun om morgenen var på vej til Roskilde. Hun havde travlt, og lige efter kommunegrænsen og frem mod rundkørslen ved Smedegade valgte hun at overhale den forankørende bil. Hun opfattede det bestemt ikke, som om hun tog en chance, for der var god afstand til den næste modkørende bil, der lige var kommet ud af rundkørslen, sagde hun i retten, og hun lagde ikke mærke til, at den modkørende ved passagen var ude i rabatten.

Det lagde en af bilerne lige bag hende tilgengæld mærke til. Det var to betjente, som begge så, hvordan bilen på vej mod Køge havde det højre hjulpar ude over asfalten. En klart farlig situation, vurderede den ene af betjentene, der vidnede i retten, for uden undvigelsen ville der efter hans opfattelse være sket et frontalt sammenstød.

Med to betjentes samstemmende og sikre oplevelse af episoden anså retten det for at være bevist, at kvinde havde overtrådt færdselsloven. Det kostede hende en bøde på 2500 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet.