Se billedserie Børnehuset Troldhøj fik mandag overrakt prisen som Årets Dagtilbud 2021. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil gav blomsterne til Selma, der går i børnhave, mens pædagogisk leder Ronni Mathiassen bagefter fik diplomet. Foto: Kenn Thomsen

Modigt børnehus kåret som landets bedste

Roskilde - 30. august 2021 kl. 12:24 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Man kan godt risikere at komme hjem med skrammer på knæet fra en dag i Børnehuset Troldhøj.

Det er en af grundene til, at den integrerede institution i Svogerslev i dag er blevet kåret til Årets Dagtilbud 2021.

- Tusind tak for at insistere på det. Det tror jeg børnene har rigtig godt af, sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), da hun overrakte prisen til pædagogisk leder Ronni Mathiassen og blomsterne til Selma, der går i børnehave i Troldhøj (billedet).

Ministeren fremhævede, at børnehuset har plads til risikofyldt leg, at børnene bruger deres krop og får lov at prøve ting af. Den pædagogik udmærker Troldhøj sig med, men kåringen er ikke ensbetydende med, at ministeren vil udbrede samme tilgang til andre dagtilbud.

- Jeg synes ikke, vi skal bestemme sådan noget centralt, sagde hun.

Ros til modig chef For pædagogisk leder Ronni Mathiassen er prisen til Troldhøj et stort skulderklap til hele huset.

Hans håb er, at anerkendelsen kan være med til at give pædagogikken tilbage til fagfolkene, så de tør at bruge den selvstændigt uden at vente på et dekret oppefra.

- Jeg håber, det her kan være med til, at vi siger, vi skal befri pædagogikken. Vi skal ikke lade andre definere den for os, siger Ronni Mathiassen, der i sin takketale også roste sin egen chef for at være modig nok til at børnehuset føre deres idéer ud i livet.

Styr uden frygt Det første, Ronni Mathiassen, fortæller børne- og undervisningsministeren på hendes rundvisning i Børnehuset Troldhøj, kan godt lyde lidt farligt.

Det er en bakke, børnene kan eksperimentere med at trille et stort dæk nedad, mens de prøver at løbe fra det. Kan de nu det uden at komme galt af sted?

- Ja, eller så lærer de det. Det er det, man kalder kompetenceskrammer, siger Ronni Mathiassen uforfærdet og fortæller videre om klatring i høje træer og andet, der kan pirre nysgerrigheden.

Børnene skal ikke overtræde deres egne grænser, men de skal heller ikke pakkes ind i forsigtighed og nervøsitet.

- Vi skal turde tale pædagogikken op og ikke styre den frygtbaseret, siger den pædagogiske leder til ministeren og resten af følget bestående af blandt andre borgmester Tomas Breddam og BUPL-formand Elisa Rimpler.

Lastbil! Og børnene? De virkede skam fornøjede nok med hele menageriet, som de også havde indøvet sang og dans til. Det kunne dog knibe en smule med at holde fokus, når de voksne prøvede at holde taler og inddrage børnene i dem.

- Lastbil! udbrød en dreng med sensationsklang i stemmen.

Der kom rigtigt nok en lastbil med varer til børnehuset, kunne vi konstatere, inden talen kom videre. Men ikke meget længere, inden der igen var breaking news.

- Mand! blev det proklameret, for der var misandten en mand, der kørte lastbilen.

Og den nysgerrighed skal der jo være plads til, så det blev også lige rundet i talen.

