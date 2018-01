Se billedserie Lørdag var der casting i Ro?s Torv, hvor 1st Productions skulle finde de 30-35 modeller, der er brug for til det store konfirmandmodeshow senere på måneden. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Modeldrømme på Ro's Torv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Modeldrømme på Ro's Torv

Roskilde - 06. januar 2018 kl. 17:47 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag var der på torvet på Ro's Torv casting af modeller til det store konfirmandmodeshow, som finder sted senere på måneden.

Bag showet står 1st Productions, som skal bruge 30-35 unge modeller. Men der var mange unge mennesker i alderen 13-17 år, som havde lyst til at gå en tur på catwalken.

- Tit står jeg med 70, som jeg gerne vil have med. Hvis der eksempelvis er 12 piger med samme hårfarve, så kan halvdelen blive sorteret fra, fortæller Maria Jarltoft fra 1st Productions og røber, at især drengene har gode chancer for at komme med, da der ikke møder så mange op af dem.

De unge kandidater med modeldrømme bliver samlet i grupper af fem-seks stykker. Så får de taget hver deres billede, inden de skal gå frem og tilbage et par gange på gulvet, som om de gik catwalk på scenen. Det bliver optaget, så 1st Productions kan vurdere dem senere.

Alle kandidaterne får at vide via et opslag på Facebook, om de kommer med. Det sker søndag klokken 14.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde mandag den 8. januar. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy