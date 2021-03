Lige som med testcentret i Roskilde-Hallerne bliver det Falck, der kommer til at stå for driften af det mobile testcenter, som Roskilde kan få glæde af, formentlig fra starten af næste uge. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Mobilt testcenter kan være rullende fra mandag

Roskilde - 05. marts 2021 kl. 10:07 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Når det bliver mandag, er det sandsynligt, at Roskilde Kommune får et mobilt testcenter.

- Vi ved det ikke endeligt, men regionen har meldt ud, at den fra mandag er klar med et mere fintmasket setup. Det, der er på tegnebrættet, er et rullende setup, så der kan blive testet forskellige steder på forskellige dage, siger Mette Heidemann, som er Roskilde Kommunes direktør for social, job og sundhed.

Et mobilt testcenter vil for eksempel kunne slå dørene op i Viby, hvor der i sidste i weekend og to dage i løbet af denne uge var et pop op-testcenter i Omsorgscenter Toftehøjen. Det blev etableret, efter at smitten i Viby-området var steget mere end i resten af kommunen.

Høj tal forventet

Torsdag var der i løbet af de foregående syv dage registreret 75 smittede i hele kommunen. Heraf har 23 bopæl i Viby og i modsætning til de daglige tal, hvor der ikke er nogen sikkerhed for, at de, der er testet ét sted, også bor i nærheden, så er de ugentlige tal, der kommer torsdag, mere detaljerede og indeholder adresse på de smittede, så de 23 er et pålideligt tal, der omfatter alle nysmittede i Viby, uanset hvor de er blevet testet.

- I forhold til Viby er 23 smittede stadig for mange i forhold til befolkningsandelen. Det er ikke så overraskende, blandt andet fordi der er rigtig mange, der er blevet testet, men vi er nødt til at holde øje med udviklingen en uge mere, siger Mette Heidemann.

Mange faktorer

Om tallene fra Viby begynder at falde, sådan som kommunen håber, er dog ikke sikkert. Styrelsen for Patientsikkerhed forventer nemlig, at tallene generelt for hele landet vil stige, fordi der har været vinterferie, og den højere aktivitet, der var i ferien, må ventes at have medført øget smitte, som vil kunne aflæses i uge 10.

- Det er svært at holde de forskellige faktorer, der påvirker smittetallene, ude fra hinanden, så selv om indsatsen i Viby har haft en effekt, kan det måske alligevel ende med, at tallet stiger af andre årsager, siger Mette Heidemann.

Voksne smitter voksne

Om de 75, der er blevet smittet i løbet af den seneste uges tid, ved kommunen, at der er en overvægt af personer i 30'rne, lige som også personer i 40'rne statistisk set er overrepræsenteret. Eftersom smitten blandt børn er meget lav, er der noget, der tyder på, at det er voksne, der smitter voksne, hvilket igen understreger betydningen af, at man kun omgås få personer.

I forhold til befolkningssammensætningen er der også flere smittede i Roskilde Kommune med etnisk baggrund - cirka 30 procent. På landsplan tegner de etniske grupper sig en fjerdedel af de smittede, dvs. 25 procent, så det er et indsatsområde for kommunen.

- Vi har heldigvis en rigtig god dialog med de etniske foreninger og med Boligselskabet Sjælland, og vi går i gang med at sætte foldere op i opgange på sprog, som de etniske grupper forstår, siger Mette Heidemann.