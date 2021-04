Bryggergården og Roskildes øvrige restaurationer får mulighed for at starte både udendørs og indendørs servering fra på onsdag.

Jubel på Bryggeren: Så har vi åbent ude og inde

- Jeg ville netop vente og se, om ikke der blev åbnet for endnu mere, fortæller en glad Minke, som nu glæder sig til på ny at se sine gæster.

Under hele nedlukningen siden december 2020 har han beholdt sit personale med løn og fået kompensation i henhold til den treparts-aftale, der findes mellem branchens arbejdsgivere, fagforbundet 3F og staten. Derfor bliver det ikke så svært at blive klar igen til på onsdag.

Bordbestilling og coronapas

Ifølge den nye aftale kan der fra onsdag også serveres udendørs uden brug af coronapas (ny test, vaccination eller domumentation for allerede at have været smittet). I det tidligere oplæg var der ellers lagt op til, at kunderne også skulle have det med udendørs.