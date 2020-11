Hos Knud Vest på Vigen Mink i Gundsømagle var onsdagens udmelding fra statsministeren om, at alle danske mink skal aflives med det samme, den værst tænkelige beslutning. Nu kæmper han for at redde, hvad der reddes kan. Foto: Kim Rasmussen

Minkavler vil prøve at redde stumperne: Jeg tror ikke de forstår rækkevidden af den beslutning

Roskilde - 05. november 2020 kl. 10:56 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Da statsminister Mette Frederiksen klokken 16 onsdag holdt pressemøde, var det et livsværk bygget siden 1964, som faldt fra hinanden hos minkavler Knud Vest fra Gundsømagle, som tidligere har været præsident for de europæiske minkavlere.

- Jeg har svært ved at finde ord. Jeg tror ikke, dem, der træffer beslutningerne, forstår rækkevidden af den beslutning, de har truffet. Det er en de facto-lukning af den danske minkproduktion. Men det er ikke bare os, der bliver ramt. Det er også følgeindustrien. Det er Copenhagen Fur, vores store minkauktionshus, nogle vognmænd og mere til, som får trukket gulvtæppet væk, lyder det fra Knud Vest.

En uge før pelsning

Han har sammen med sin familie 25.000 mink på farmen ved Gundsømagle lidt nord for Roskilde. Om en uge skulle han i gang med årets pelsning, så beskeden om, at alle mink skal aflives, kommer på det værst tænkelige tidspunkt.

- Vi har puttet al den energi og økonomi ind i de her mink, som vi kunne. Om en uge ville vi være i mål og kunne starte på en ny årscyklus, siger Knud Vest.

Han kæmper efter gårsdagens besked på to fronter: På at redde skindet på næsen i år og derefter på, hvad der så skal ske.

Måske kan vi redde noget

Og måske er der lidt at redde i årets produktion trods alt.

- Hvis vi afliver alle vores mink inden for 10 dage, så får vi 20 kroner per mink af staten. Det er vores mål, at vi kan nå det, men vi satser også på at fryse dem ned efterfølgende, og så kan vi måske tø dem op lidt efter lidt og pelse dem og alligevel få noget for nogle skindene. Det er vores plan lige nu, og det mener vi, at vi kan, fordi vi ikke har fået konstateret corona i vores besætning, siger Knud Vest, som med nedlukningen i dansk minkproduktion forventer, at prisen på skind på verdensmarkedet vil skyde i vejret.

Knud Vest understreger, at ingen mink på Fyn, Sjælland eller Bornholm er blevet testet positive for corona, og han er derfor undrende over for beslutningen om at aflive alle mink.

- Jeg er med på, at coronaen flytter sig, fx via vilde fugle, og jeg har respekt for, at vi skal værne om folkesundheden, og coronaen kan komme til Sjælland hurtigt. Men jeg er virkelig i tvivl om, hvor meget af den her beslutning, som bygger på realiteter, og hvor meget, som bygger på nogle myndigheder, der vil tage ansvar, men med beslutningen overreagerer og dermed ender med ikke at tage ansvar, siger han.

Hvad gør en enkelt uge?

Med kun en uge tilbage til, at minkene var klar til at blive aflivet, kunne man jo godt antage det synspunkt, at skindene nok var »færdige«. Sådan ser Knud Vest det ikke.

- Man høster af en grund heller ikke kornet grønt, først når det er modent. Den sidste uge betyder, at ulden ikke er helt udvokset, og det samme gælder dækhårene. Så bliver pelsen ikke så fyldig, og dermed falder værdien af skindene. Så en for tidlig aflivning vil påvirke prisen, siger han.

Torsdag morgen forventer han at orientere sine medarbejdere om, hvad planen på minkfarmen er.

- De skal ikke se sig om efter arbejde fra i morgen. Vi har en plan, vi håber, vi kan nå i mål med, siger han.

Tvivler på mink igen

På den lidt længere bane ser Knud Vest dog store problemer.

- Vi skal aflive alt, så der er intet at starte på. Jeg tvivler på, at vi kommer til at have mink igen. Og så stod ministeren og sagde, at vi skulle arbejde på at have andre dyr end mink. Jeg har 2,3 kilometer minkstalde. Jeg kan simpelthen ikke se, hvilket andet opdræt vi kan have i dem. Måske de store farme, med store bygninger, kan finde alternativer. Men jeg står med 40 minkhaller, som er lige til at rive ned. Det må staten gå ind og betale, mener Knud Vest.

Han blev minkfarmer, da han som 17-årig sammen med sin far dannede Vigen Mink. I dag ejer han 25 procent af virksomheden. Resten ejer næste generation i familien.

- Jeg er ikke klar til at smide alt ud. Mit motto har altid været »solen står op igen i morgen«, så vi må se, hvordan det udarter sig. Vi arbejder på at finde de bedste løsninger, siger han.